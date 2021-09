Vacances : est-il vraiment moins cher de partir en septembre ?

D'après quelques sources, on gagne jusqu'à deux fois moins cher sur certaines destinations. C'est par exemple le cas d'un aller-retour Paris-Marrakech en septembre qui coûtait 102 euros contre 438 euros en août, soit 77% d'économie. Pour le trajet Paris-Rome, le prix du billet a été divisé par deux, soit 87 euros contre 204 euros au mois d'août. Les campings sont également moins chers en cette période. Entre Montpellier et Palavas-les-Flots, un mobile-home de deux chambres coûte 800 euros pour la dernière semaine du mois d'août. Et c'est deux fois moins cher cette semaine-ci, car c'est la dernière semaine d'ouverture de l'endroit. Pour ceux qui préfèrent la croisière, c'est à peu près pareil. Une croisière d'une semaine au départ de Marseille jusqu'à Naples est effectivement presque deux fois moins chère. Pour la côte amalfitaine, une cabine intérieure coûtait 699 euros en fin août contre 399 euros la semaine prochaine. Cela donne envie de partir ou de repartir en vacances.