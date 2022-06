Vacances et pouvoir d’achat : les campings plébiscités

Une fois sa caravane posée, René n'a plus qu'une chose à faire : prendre du bon temps. Pas de plein à faire pour profiter de la plage ou de nombreuses activités. Tout est sur place est tout est inclus dans le prix : "Je règle à l'avance et toutes les activités sont comprises. Bien sûr, à part ce qu'on prend en supplément, restaurant ou autres. Mais sinon, on n'a plus de soucis de ce côté-là". C'est un luxe accessible surtout hors saison. La location d'un mobile home coûte deux fois moins cher en juin qu'en août. Nouveauté cette année, ce camping de Saint-Aygulf Plage (Var) affichera complet dès la première semaine de juillet, avant les vacances scolaires. Les emplacements pour les tentes à 30 euros la nuit seront aussi très courus cet été. Des vacances à moindre coût en liberté où il est possible de cuisiner ses repas, c'est aussi ce qui séduit ces retraités. Ce camping est déjà réservé à 97% cet été, en juillet comme en août. Pour ceux qui le peuvent, remettre son séjour à septembre permettra de s'offrir des vacances au camping à moitié prix. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde