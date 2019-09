Vacances : et si on visitait Saint-Emilion ?

A Saint-Emilion, en Gironde, le beau temps est revenu. Alors que la journée vient de commencer, les ruelles et les places de la ville sont déjà bondées de vacanciers et de locaux. Plus d'un million de visiteurs s'y rendent chaque année. L'architecture du village ainsi que le premier vignoble reconnu par l'Unesco les fascinent. Et à quelques jours des premiers vendanges, les viticulteurs ont le plaisir d'accueillir des visiteurs et de leur faire découvrir leur passion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.