Une nuit dans un phare

Depuis plus d'un siècle, le phare de l'île Vierge (Finistère) veille sur les marins et attire tous les regards. Pendant deux nuits, une famille va dormir non dans le grand phare mais le petit. Une maison chaleureuse récemment restaurée par la collectivité locale. A l'époque, le rez-de-chaussée abritait les salles techniques des gardiens. Les locataires sont sous le charme. La dernière partie de la visite est une ascension de 32 mètres pour observer un panorama exceptionnel en haut du gîte. Une autre visite attend la famille, celle du grand phare, le plus haut d'Europe : 82 mètres de haut, une spirale envoutante, mais aussi très sportive. Il y a 397 marches en tout précisément. Chaque année, l'île Vierge attire plus de 16 000 visiteurs. Tous viennent voir le grand phare mais oublient l'édifice d'à côté. Maintenant, avec son gîte, il prend sa revanche et propose une découverte plus intime de ce territoire. En fin de journée, une fois le dernier bateau parti, les locataires sont comme les gardiens d'autrefois, seuls face à la nature.