Vacances dans les Vosges

À la Bresse (Vosges), la neige et le soleil sont au rendez-vous. Cela a convaincu Caroline, venue de Paris, qui a changé ses plans de vacances au dernier moment. Sur place, les locations de vacances sont presque toutes réservées pour les prochaines semaines. Certains ont choisi de louer un chalet si en temps normal, ils auraient opté pour un appartement au centre de la station pour bénéficier des activités. Et comme beaucoup de touristes, ils ont raccourci leurs vacances. Dans l'hôtel Les Vallées, 80% des chambres sont occupées. Mais puisque les restaurants sont fermés, les responsables ont dû s'adapter pour les repas. Les vacanciers ont longtemps attendu pour réserver, mais le planning d'Hervé Pierrel, directeur de l'hôtel, s'est bien rempli ces derniers jours. Dans le magasin de location de Lionel Mougel, les skis alpins restent au placard. En revanche, le stock de raquettes a été doublé cette année. Dans les Vosges, la neige devrait tenir un bon moment sur les sommets, et en plus, les vacances s'annoncent ensoleillées.