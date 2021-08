Vacances : ils ont choisi de partir en décalé

Dans ce camping de Mirabel-et-Blacons (Drôme), on est loin de la fréquentation de la pleine saison. Et justement, les vacanciers viennent y chercher davantage de calme. C'est le cas notamment de Jean-Marc, qui arrive de Normandie. Tandis qu'il lézarde au soleil, Sophie, son épouse, enchaîne les longueurs. Tous profitent d'un soleil généreux avant la rentrée. La priorité : se vider la tête, et les enfants savourent. Mais si ces vacanciers ont décidé de profiter de ce séjour en décalé, c'est aussi à cause des tarifs. Les locations sont en effet à prix cassés. Des vacances moins chères donc pour le même service. "On passe en été de 882 à 686 euros la semaine" précise la cogérante du camping, soit près de 20% d'économie. Une aubaine que ces amis n'ont pas voulu rater. Sans compter que voyager à contre-courant permet de se déplacer l'esprit léger. Côté activités, il y en a pour tous les goûts. Le plus haut donjon de l'Hexagone surplombe la petite ville de Crest. Alors entre spectacle et activité sportive, chacun privilégie une forme d'insouciance. Faire le plein d'énergie, les vacanciers de la fin août entendent en profiter jusqu'au dernier moment.