Vacances : jeux aquatiques en Vendée

Le cap est fixé, ce jeudi matin, des jeunes matelots prennent le large. Pendant une semaine, ils apprennent les rudiments du catamaran et profitent des copains, des sensations et de la mer. "C'est cool surtout parce que tu sens ce qu'il y a en dessous, tu sens la mer", confie un enfant. Au programme, des vacances au grand air et les conditions sont optimales ce jeudi. "On a un petit vent d'Est suffisamment fort pour que les bateaux avancent correctement", affirme Michael Morisot, le directeur de la base nautique de "Saint Hilaire Nautisme". D'ailleurs, ils ne sont pas seuls, de nombreux vacanciers s'essaient également au sport nautique pour s'évader et oublier l'année chargée. Les bases nautiques continuent d'appliquer les gestes barrières, mais contrairement à d'autres loisirs, le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Les jeunes qui ne sont pas tous vaccinés peuvent alors en profiter, glisser sur l'eau et se rafraîchir. Et les activités sur l'eau ne manquent pas, les vacanciers l'ont bien compris. À chacun son style et son rythme.