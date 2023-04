Vacances : j'oublie tout !

Les vacances scolaires se poursuivent dans une large partie du pays. Deux zones sont en congé. Partageons le plaisir de ceux qui ont la chance d'en profiter au bord de l'eau. Ce mercredi matin, à Antibes (Alpes-Maritimes), le temps semble suspendu pour certains : "on se fait plaisir, on déconnecte". Pour profiter pleinement des vacances, on tombe la montre et on passe aux choses sérieuses. "Le plaisir c'est vraiment de penser à autre chose, se balader, faire du sport", explique un vacancier. Mais déconnecter totalement, ce n'est pas évident. Flâner, contempler la mer, se balader en famille, c'est l'heure de l'insouciance. "On laisse un peu de côté le travail, les problèmes", confie une vacancière. Quand arrive l'heure du déjeuner, surtout pas de pression. C'est l'appétit qui parle. Alors, à quoi bon chercher midi à quatorze heures quand on peut se laisser porter par la légèreté des vacances. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Guérard