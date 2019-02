Vacances : l'ambiance change avec l'arrivée des Parisiens en montagne

Alors que les vacances ont commencé il y a quinze jours pour certains départements, les Parisiens, eux, vont rejoindre les stations de ski ce week-end du 23 février 2019. Comme à chaque saison, leur arrivée est toujours appréhendée. Certains vacanciers préfèrent même écourter leur séjour pour ne pas avoir à les croiser. On leur reproche d'être trop stressés, trop tendus et trop pressés. Comment les aider à se détendre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.