Vacances : la Bretagne plébiscitée par les Français

Les Bretons nous l’ont promis, le soleil fera son retour dans l’après-midi. En attendant, premier déjeuner face à l’océan pour ces Haut-Savoyards, la récompense après 1 000 km de route la veille. Pour eux, la baignade attendra. Avec à peine 19 °C dans l’eau, il n’y a quasiment pas un seul nageur à l’horizon. Le petit Timothée, lui, n’a pas peur de se lancer pour son premier bain de l’été. Pour lui, l'eau est juste un petit peu froide. Sa maman le rejoindra plus tard. Après tout, chacun ses plaisirs. Pour elle, c'est "profiter de la plage, de la mer et voir les gens qui font des activités sportives". Michèle et André sont partis pour dix kilomètres de marche. Mais en Bretagne, c’est bien connu : le sport national, ça reste la voile. D’ailleurs, c'est l'heure de la dernière consigne pour nos moussaillons. Jade fait son premier jour de stage ce lundi. C'est parti pour deux heures de plaisir pour les enfants, mais aussi deux heures de répit pour les grands-parents.