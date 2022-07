Vacances : la Côte atlantique attend les touristes

Marcher sur la plage avec le sentiment d’être un peu seul au monde, c’est un privilège possible encore aujourd’hui. Comme le disent quelques habitants : "Personne sur la plage, donc tout va bien" ; "Ce matin, c’est tranquille avant que le maximum de touristes arrivent, donc on en profite". Au port de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), tout le monde le sait, c’est la dernière journée pour naviguer tranquillement. Gérard part à la pèche aux maquereaux. "Ça va remuer beaucoup sur le littoral. On va voir les jet-skis, on va voir pas mal de monde arriver quoi !", affirme-t-il. Un peu plus loin, un couple d’octogénaires se dore la pilule et pense déjà au programme bien difficile de l’après-midi. "Lui, des fois, il va se baigner et puis après, il dort sur la plage", confie la retraitée. Pour un autre couple suisse, le départ est prévu ce matin. Pas question de rester à l’intérieur pour ces derniers instants. "On est venu ici pour notre petit-déjeuner au bord de la mer et on profite du soleil", explique l’homme. À Piriac, le soleil sera au rendez-vous encore cet après-midi avec 24 °C. TF1 | Reportage M. Monnier, H. Lévèque