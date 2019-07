Vacances : la forêt de l'Ospedale offre un cadre intimiste et ressourçant

Perché à 850 mètres d'altitude face au golfe de Porto-Vecchio, l'Ospedale est une parenthèse de fraîcheur en cette période de canicule. C'est un paysage de nature sauvage et préservée qui s'offre aux vacanciers en quête d'aventure et de cadres plus intimistes. A travers les ballades, ils pourront découvrir des endroits extraordinaires tels que les cascades ou les piscines naturelles, un décor qui change de celui des plages bondées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.