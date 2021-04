Vacances : la règle des dix kilomètres n'empêche pas de s'évader

Profiter en famille dans un cadre idyllique, c'est sans aucun doute ce que recherchent tous les vacanciers. Mais restrictions obligent, il faudra trouver un endroit comme tel à moins de dix kilomètres autour de chez soi. Pour Elisabeth et Amina, le défi a été relevé. Elles ont loué un gîte dans la forêt d'Epinal pour trois jours et il ne se trouve qu'à deux kilomètres de leur domicile. Même dans un rayon de dix kilomètres, elles avaient vraiment besoin de se faire plaisir. Non seulement, le quotidien est répétitif, mais depuis un an, elles n'ont pas eu l'occasion de s'évader. "Le matin, on a fait trois petites courses comme si on était dans le sud de la France. J'ai vraiment fait la coupure entre chez moi et ici", a précisé Elisabeth. Pour Stéphanie et Thomas, les vacances riment avec détente et redécouverte de leur ville, Metz. Selon eux, nul besoin d'aller loin pour découvrir de belles choses. Le tout, c'est de chercher les bons plans et bons endroits. Une chose est sûre, à moins de dix kilomètres de son domicile, le retour des vacances n'aura jamais été aussi rapide.