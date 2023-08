Vacances, la vie en van

Cet été, Cécile et sa famille voyagent en van. Pas d'itinéraire précis, ils se laissent porter par les paysages. L'esprit de liberté, c'est le concept du voyage nomade. Ils sont partis de Lille, direction les campagnes de l'Ain. Ils vont traverser 660 kilomètres à bord de leur fourgon. Il adopte la débrouillardise comme maître-mot. Il n'y a plus qu'à trouver où passer la nuit. Là encore, la famille a ses astuces. Pas de camping, grâce à une application, Cécile trouve un jardin où se garer. Il coûte seulement 23 euros la nuit, plancha et piscine comprises. L'occasion de faire aussi des rencontres au fil du voyage. Un style de voyage de plus en plus populaire. Sur les réseaux sociaux, aménager son fourgon devient tendance. Alexandre en a fait son métier. Tout est sur mesure, il faut un mois à cet artisan pour transformer la voiture. De plus en plus de clients sautent le pas ces derniers mois. Son carnet de commandes est plein jusqu'à l'année prochaine. TF1 | Reportage S. Prez, E. Nappi, C. Bruere