Vacances : l’accrobranche, une activité ludique et familiale

Grimper, tenir en équilibre, attraper et se rattraper, les chanceux encore en vacances en profitent pour tester leur agilité dans un parc à Carville (Calvados). Avant de s'accrocher, mettre du gel hydroalcoolique est une étape obligatoire pour tous les visiteurs. Une fois là-haut, il faut garder ses distances et ne pas regarder en bas. Heureusement, les enfants savent surpasser leur peur. Si les plus jeunes y arrivent, tout le monde le peut. C'est l'idéal pour passer du temps en famille. "Ça permet de faire une activité qui est ludique et disponible à tout âge. Autant en profiter", lance un père de famille. En effet, il n'y a pas d'âge pour se sentir pousser des ailes. Un grand-père a choisi de faire les mêmes activités que sa petite-fille. Le soleil accompagne les Normands dans leur dernière semaine de vacances. Une agréable surprise. "Il fait toujours beau en Normandie mais là c'est exceptionnel. On est encore en hiver mais on a toujours du soleil", se réjouit l'un d'entre eux. Une chose est sûre, après avoir dépensé autant d'énergie, tout le monde va bien dormir ce soir.