Vacances : le boom des réservations

Niché au cœur du vignoble de Saint-Émilion (Gironde), le gîte a été rénové par sa propriétaire au printemps dernier. Louer à 500 euros la semaine en basse saison, il peut accueillir jusqu'à six personnes. À une semaine du début des vacances scolaires pour la zone B, Martine Berlureau est satisfaite, car les réservations affichent complet. À quelques kilomètres de là, à Castillon-la-Bataille, Jean-Marc Lachaize a lui aussi une bonne surprise. Pour cause, son gîte pour huit personnes a beaucoup de succès. Ces derniers jours, les appels se sont multipliés. En venant ici, les vacanciers n'ont qu'un seul objectif : se reposer et se distraire en famille. Plus au sud, sur la côte basque, les professionnels du tourisme affichent eux aussi leur optimisme. Mais ici, c'est souvent la météo qui dope les réservations à la dernière minute. La responsable de l'hôtel "Palmito" s'attend à un pic des réservations pour les vacances de Pâques et le pont de l'Ascension. Les premiers vacanciers, ceux de la zone B, sont attendus dès le 5 février. TF1 | Reportage G. Ployé, C. Devaux, V. David