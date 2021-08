Vacances : le camping est roi cet été dans l'Hexagone

Pour profiter de l’eau cet été, pas besoin d’aller à la mer. Cette famille est arrivée il y a trois jours en Corrèze. Dorothée, la maman, est déjà conquise par la région. Originaires de L’Oise, les campeurs passent normalement tous leurs étés sur la côte Atlantique, sauf cette année. "On a préféré le petit côté nature pour changer un peu", confie le père. Au camping "La Plage", on vient profiter de la forêt, du lac et de ses activités, bien loin des plages très fréquentées du littoral. Juliette Sekran, la directrice des lieux, a vu les réservations bondir ces dernières semaines. "Maintenant, on a beaucoup de monde. Je pense que les gens cherchent la quiétude. Et c’est vrai qu’en Corrèze, au bord d’un lac, on est servi à ce niveau-là", affirme-t-elle. Bonne surprise cette année. À la réception, il n’y a presque plus une clé de mobil-home disponible. Aucun doute, l’été sera beau en Corrèze. Avec ses plages de sable et ses boulistes aguerris, la campagne n’a presque rien à envier au Sud.