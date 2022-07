Vacances : le charme des marchés nocturnes

C'est une soirée de bonheur et de gourmandise, une soirée d'été à partager avec sa famille ou ses amis. "C'est le plaisir de sortir nos petits enfants, de manger ensemble avec de la convivialité, de bons produits", confie une habitante. À Solomiac dans le Gers, la halle du village prend des airs de fête. Le marché nocturne met à l'honneur les plats du Sud-ouest, dont le foie gras, le magret ou encore l'aligot saucisse. Pour les restaurateurs, le rythme est intense. Mais il n'y a pas de quoi effrayer Alain, un habitué des lieux. Les Gersois ne manquent jamais ce rendez-vous. Certains ont même fait plus de 50 kilomètres. "Chaque fois qu'il y a un marché gourmand, on vient ici", explique un Gersois. À table, l'ambiance monte progressivement. Quand la nuit tombe, tout le monde se retrouve sur la piste de danse. L'avis aux amateurs de fête de village, c'est que le chanteur et les restaurateurs reviennent pour deux soirées supplémentaires au mois d'août. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet