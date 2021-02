Vacances : le soleil au rendez-vous à Biarritz

Comme un air d'été en février, il a fait 15 °C ce lundi matin à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Une température largement suffisante pour se jeter à l'eau à en croire les baigneurs. Les visiteurs ont apprécié le beau temps qui est au rendez-vous pour les vacances scolaires. Une famille, à peine arrivée de région parisienne, avait déjà les pieds dans le sable. "C'est une improvisation de dernière minute. On a essayé d'aller là où le soleil était le plus clément", a affirmé le père. Beaucoup de promeneurs se sont décidés à la dernière minute. Une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme. Encore presque vides la semaine dernière, les hôtels ont été pris d'assaut depuis ce week-end. A Biarritz, l'établissement Edouard VII est complet, tous les jours, jusqu'au 25 février prochain. Clara Montois, réceptionniste, estime que c'est grâce au beau temps et aux vacances. Le thermomètre frôlera les 20 °C dans l'après-midi. Que les vacanciers se rassurent néanmoins, car le soleil devrait être au rendez-vous une bonne partie de la semaine.