Vacances : le Tarn a la cote

Pour les campings du Tarn, la saison s'annonce chargée. Le département attire de plus en plus les vacanciers. Entre les Français allant généralement à l'étranger et les locaux, Anne-Sophie Romagny-Heissat, gérante d'un camping à Cahuzac-sur-Vère, voit arriver un nouveau public : les Albigeois et les Toulousains. Son carnet de réservations est donc plus rempli cette année. Anne-Sophie n'a donc pas une minute à perdre, elle doit préparer le grand retour des clients. Les vacanciers séjournent ici pour profiter des campagnes verdoyantes et pour visiter certains des plus beaux villages du pays, loin des métropoles. Le calme, l'espace, les produits... sont autant d'atouts qui attirent les visiteurs. Dans la résidence de Lydie Mille, à Brens, les travaux s'accélèrent. De nouveaux chalets sont construits pour accueillir les clients, toujours plus nombreux. Ceux-ci ne sont même pas construits qu'ils sont déjà loués cet été. Lydie s'attend également à de nombreuses réservations de dernière minute.