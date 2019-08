Vacances : les aoûtiens profitent jusqu'au bout

Alors que certains commencent à faire leurs valises et à penser à la rentrée, les aoûtiens se font plaisir pour leurs derniers jours de vacances. Dans un camping avec vue sur mer, en Corse, ils profitent du soleil et de la plage. De bons moments et de bons souvenirs que ces vacanciers comptent bien immortaliser à l'aide des cartes postales. Avec le beau temps, l'été est loin d'être fini pour les aoûtiens les plus chanceux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.