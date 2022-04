Vacances : les bords de Loire font le plein

Premier plaisir de vacancier au petit matin, aller à la boulangerie. Le deuxième, partager le petit déjeuner avec les enfants, mais aussi les premiers souvenirs d'Auguste. "J'ai visité des châteaux. Moi, j'ai bien aimé puisqu'ils étaient très beaux", nous rapporte-t-il. Cette année, les touristes se bousculent ici. Nous retrouvons la famille d'Auguste à Amboise. Le Clos Lucé, la maison de Léonard de Vinci, ne désemplit pas depuis deux semaines. Après deux ans sous Covid, les étrangers sont de retour et beaucoup de Français préfèrent rester dans l'Hexagone pour ces vacances, comme notre famille de Parisiens. Hélicoptère, char d'assaut de Léonard, chacun a une bonne raison d'avoir choisi les bords de Loire. "Les enfants étudient pas mal cette période-là en classe. Donc, c'était une manière de montrer les choses sans que ça ne reste juste dans les livres d'histoire", nous affirme Catherine Bourgalet, hôtesse d'accueil du Clos Lucé. Au centre-ville, les affaires ont repris et la palette de touristes est très variée. Et pour la saison d'été, la Touraine s'apprête à battre des records de fréquentation. Bonne nouvelle ! TF1 | Reportage J.P. Elme, P. Schely