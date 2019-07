Vacances : les carburants sont plus cher sur les autoroutes

Pour les départs en vacances du 5 juillet 2019, les routes seront chargées. Comme toujours sur les autoroutes, le prix au litre du carburant est plus cher comparé à celui des grandes surfaces. Dans l'Hérault par exemple, le litre du sans plomb 95 est à 1,614 euro. Pour remplir un réservoir de 45 litres, il faut alors débourser 75 euros. Par contre, si on fait le plein dans un centre commercial, on économise neuf euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.