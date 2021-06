Vacances : les destinations plébiscitées par les Français cet été

On sait désormais où vont partir les Français pour les vacances. D'après Garance Pardigon, ils préfèrent avant tout rester prudents à cause du Covid et profiter des plages françaises. Les trois régions plébiscitées pour cet été sont : la Provence-Alpes-Côte d'Azur en tête, puis la Bretagne, le Sud-Ouest et le massif des Ecrins, un outsider. Des destinations qui font toutefois très envie. Pour ceux qui décideront de partir à l'étranger, ce ne sera pas très loin. En effet, avec les restrictions sanitaires et les motifs impérieux, c'est toujours compliqué de sortir de l'Europe. Du coup, deux pays méditerranéens tiennent la corde : la Grèce et l'Espagne. Elles tiennent 50% des réservations à elles seules. Et juste derrière se situe l'Italie. Une question interpelle cependant : est-ce que les touristes étrangers, eux, vont venir nombreux dans l'Hexagone ? Ils reviennent doucement mais sûrement, car 50 millions de visiteurs sont attendus cet été. C'est mieux que 2020 mais on est très loin des chiffres d'avant-crise avec 91 millions de visiteurs en 2019.