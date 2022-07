Vacances : les incontournables de Saint-Tropez

Notre premier arrêt sera le musée de la Gendarmerie et du Cinéma où visiblement l'âme de Louis de Funès règne encore. C'est parti pour une visite guidée avec Dominique, Michael et leur enfant. Ils ont fait le voyage depuis la Bourgogne. "Il y a six films du Gendarme de Saint-Tropez", explique le guide. C'est le moment du petit questionnaire improvisé avec Kylian. "C'est ludique. C'est bien pour les enfants. Il faut que ça les intéresse", confie la maman. Partons flâner dans les ruelles de Saint-Tropez avec une famille originaire d'Aurillac. Mère et fille apprécient particulièrement l'architecture iconique de la vieille ville. "C'est assez petit. C'est assez convivial. Ça me fait penser un petit peu à l'Italie avec les couleurs. C'est vraiment très beau" ; "On est complètement dépaysés. Nous qui venons de l'Auvergne, on se sent en vacances", ont-ils affirmé. Arrêt obligatoire pour goûter la fameuse tarte tropézienne. Il n'y a pas que Brigitte Bardot qui l'apprécie. Une brioche légère et une crème que l'on qualifiera de généreuse. La recette est bien gardée depuis 37 ans. Plus de quatre millions de visiteurs viennent chaque année découvrir les ruelles étroites de la vieille ville. TF1 | Reportage M. Guenegan, A. Pocry