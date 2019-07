Vacances : les photographes professionnels séduisent les vacanciers

La prise de photo sur smartphone est devenue une tendance à la plage. Malgré tout, les photographes professionnels parviennent encore à séduire les familles. Aux Sables-d'Olonne, les images de qualité maintiennent leur importance. Pour immortaliser les instants, les photographes saisonniers doivent faire, chaque jour, entre 15 à 20 km à pieds-nus. Il faut compter une vingtaine d'euros pour une photo en noir et blanc. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.