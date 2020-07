Vacances : les premiers touristes arrivent sur les plages de la Corse

Les premiers juilletistes sont arrivés à Pietrosella (Corse-du-Sud). Après avoir enfilé le maillot de bain, mieux vaut se protéger du soleil. En effet, le programme météo prévoit 24° C dans l'eau et 35° C sur le sable. Sur les plages, c'est le chassé-croisé en cette fin de semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.