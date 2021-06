Vacances : les réservations en forte hausse à la montagne

À Beaufort (Savoie), la nuit a été fraîche et humide pour deux vacanciers sous la tente. Mais au réveil, ils savourent leurs vacances en pleine nature. "On est de Toulouse. C'est assez chaud, donc on aime bien se réfugier dans la fraîcheur de la montagne", explique l'un d'eux. Au camping municipal de Beaufort, nous avons rencontré un couple de Belges. Ils viennent dans l'Hexagone chaque année depuis quinze ans. Marc a traversé la frontière avec émotion. "Nous sommes ravis d'être de nouveau ici", lance-t-il. Sur ce terrain, les réservations ont plus que doublé au mois de juin et l'été s'annonce tout aussi bien. "Nous sommes maintenant à plus de 20% de réservations par rapport à l'année précédente", confie Nathalie Garrot, responsable du camping. Après la mer et la campagne, la montagne est la troisième destination préférée des Français. Un peu plus haut, Laurence Chambet-Rosset possède quatre chambres d'hôtes. Elle s'attend à battre des records de fréquentation.