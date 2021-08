Vacances : les secouristes veillent sur nous sur la plage et dans l'eau

Vous pouvez toujours compter sur eux et leur vigilance. Voyons comment cela se passe sur les postes de secours de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). Les lieux en disposent de sept, car en ce mois d'août, il ne faut pas moins de 20 sauveteurs pour intervenir sur cinq kilomètres de côte. "Ça peut aller d'une simple égratignure sur le genou jusqu'aux malaises sur le sable ou aux risques de noyade", explique Anthony Marty, chef de plage. Place aux premières patrouilles. Cet après-midi, il faut sortir les jets ski. Beaucoup de monde à l'eau, le risque d'accident est forcément plus élevé. Un bateau avec un moteur en hélice est rappelé à l'ordre lorsqu'il entre dans la zone de bain. La présence des sauveteurs est faite pour rassurer, que ce soit en mer, mais aussi sur la plage. "On se sent en sécurité parce qu'on n'a pas les yeux partout", explique une mère de famille. La preuve, un petit garçon qui a reçu du sable dans les yeux a été pris en main par les sauveteurs. Des secouristes au petit soin, plus encore en ce moment. On enregistre davantage d'interventions durant les dix premiers jours d'août que sur l'intégralité du mois de juillet.