Les stations de ski sont remplies

Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Sans remontées mécaniques, ces familles qui avaient l'habitude de dévaler les pistes en ski s'essaient aux raquettes. "Forcés mais finalement, c'est une très bonne chose de pouvoir faire autre chose que du ski", expliquent-elles. Elles quittent ainsi les pistes des domaines skiables pour rentrer "dans le royaume de la forêt et des animaux". Les grands gagnants de ces vacances, ce sont les enfants. Eux, peuvent remonter les pistes en tapis roulant et sans ski alpin, sans restaurants ni bars, leurs parents n'ont qu'une chose à faire, s'occuper d'eux. Pour occuper les vacanciers, le village d'Auron (Alpes-Maritimes) a mis en place de nombreuses activités. Jeu de pistes, patinoire ou encore marché de Noël avec socca et boissons à emporter. Finalement, le séjour se passe bien pour la plupart des familles. Malgré cela, les vacances seront très calmes dans cette station d'habitude très bondée en cette période de l'année.