Vacances : les stations de ski ne craignent pas la grève

La grève dans les transports entame sa quatorzième journée et aucune trêve n'est prévue pour les vacances de Noël. Pourtant, ce manque de transports n'inquiète pas les stations de ski. Aux Menuires, en Savoie, les stations de ski ne déplorent aucune annulation. En effet, le taux d'occupation atteint les 85%, en hausse par rapport à 2018. Les soucis de transports concernent plutôt des retards de livraison de produits ou de matériels. Les restaurateurs et les hôtels restent donc optimistes.