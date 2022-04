Vacances : les ultimes préparatifs d’un camping du Var

Coup d'envoi de la saison dans ce camping de la Côte d'Azur. Depuis quelques jours dans les allées, ça s'active pour préparer les mobil-homes. Et tout doit être parfait au degré près. Dernière répétition pour l'équipe d'animateurs. Dans quelques heures, ils accueilleront leurs premiers clients. Il faut donc être prêt à se déhancher. Pour Manon, 18 ans, c'est sa première saison. "J'ai hâte, j'appréhende, mais j'ai hâte pour faire kiffer mes vacanciers et kiffer avec eux", précise-t-elle. Pour Olena Leiduan, la directrice des Palmiers, une question subsiste cependant : la piscine sera-t-elle prête à temps ? Néanmoins, la saison s'annonce bien. Pour ces vacances de Pâques, près de la moitié des emplacements est déjà louée. Le camping prévoit une soixantaine d'arrivées ce week-end. "On attend avec impatience", affirme Olena. Les clients, eux, prennent leur temps. Ce vendredi midi, aucun ne s'était encore présenté. Pourtant, il y en a un qui est déjà au rendez-vous : le soleil. TF1 - Rportage B. Guenais, F. Mars