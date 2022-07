Vacances : les villages en fête

Ils s'activent sur la place du village, à Puget-sur-Argens (Var), pour leur offrir une soirée mémorable. Comme Josiane, ils sont quinze bénévoles à tout organiser, et 150 personnes sont au rendez-vous pour s'amuser. "C'est festif et c'est ce qu'on aime. Et moi, ce qui me rend encore plus heureuse, c'est de voir les gens heureux", témoigne Josiane. Musique, moules frites et grande tablée... les ingrédients du succès. "C'est la convivialité, on passe un bon moment. C'est sympa, on fait des rencontres, on s'amuse, on danse, on mange" ; "Avec les amis, on est une bonne équipe et on rigole bien. On passe une bonne soirée", se réjouissent certains habitants. Et dans toutes les bonnes soirées, il faut toujours des premiers pour aller danser. Se déhancher, danser sur des rythmes endiablés avant le traditionnel slow tant attendu par des maris, toujours séduits. C'est un bonheur partagé tous les samedis soir, pendant tout l'été, par des danseurs conquis, bien décidés à en profiter jusqu'au bout de la nuit. TF1 | Reportage K. Berg, C. Napoli