Vacances ou argent, que choisissez-vous pour vos RTT ?

Pour vous offrir des vacances au bord du lac, vous avez travaillé et vous avez pris des congés. Seriez-vous prêts à vous en passer ? Désormais, les employeurs pourront racheter les RTT non utilisés par les salariés. Et ce, dans l'esprit du travailler plus pour gagner plus. En ces temps où l'inflation ne cesse de grimper, ce coup de pouce en faveur du pouvoir d'achat est perçu comme une bonne nouvelle pour certains. "On a des travaux à faire dans la maison, pourquoi pas, la vie au quotidien, les achats, la nourriture aussi", lance un passant. En revanche, pour ce couple, il n'est pas question de renoncer à leur repos. "Je préfère prendre du temps pour moi, pour pouvoir partir en vacances", argue-t-elle. Les touristes rencontrés à Annecy (Haute-Savoie), sont unanimes, ils aimeraient une augmentation de salaire plus durable. Pour espérer être augmenté sans contre-partie, il faudra vous tourner au cas par cas vers votre employeur. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand