Vacances : ouverture impossible pour le Puy du Fou

Malgré le déconfinement, les parcs d'attractions ne voient toujours pas le bout du tunnel. Une différence de traitement que déplore Véronique Besse, maire des Herbiers (Vendée). Elle a lancé une pétition en ligne pour la réouverture du Puy du Fou, élu meilleur parc du monde. Avec 20 000 personnes qui sillonnent ses allées habituellement, sa fermeture équivaut à un million d'euros de pertes quotidiennes. De plus, le parc est le moteur économique de toute la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.