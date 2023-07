Vacances : plongeons et fraîcheur pour... un euro

Il fait 32 °C à l'extérieur, alors forcément, il y a du monde à la piscine. Arrivé à la caisse, c'est la surprise. Le billet d'entrée n'est plus à 2,50 euros, mais un euro seulement. Seuls les résidents lillois peuvent plonger pendant tout l'été à prix réduit. C'est une première dans la ville. Mansour et ses enfants n'ont pas hésité. Ils ne partent pas en vacances cette année. L'autre objectif est de permettre de se rafraîchir, car les étés dans le Nord sont bien plus chauds qu'avant. C'est également plus pratique que d'aller sur la côte. La ville de Lille multiplie les initiatives. Cet espace de loisirs est ouvert pendant deux mois. Il est gratuit pour tout le monde. Il y a de quoi s'occuper ici : brumisateur géant ou encore tyrolienne perchée. Le complexe de loisirs a coûté 150 000 euros à la commune. Le prix à payer pour permettre un instant de s'évader pendant les vacances. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette