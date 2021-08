Vacances pluvieuses : comment expliquer cette mauvaise météo ?

Ils ont choisi la côte bretonne pour les vacances. Mais sur la plage de Sainte-Marine ce lundi matin, quoi de plus frustrant pour les touristes que ce ciel encore bien triste en ce mois d'août. L'été devait être très chaud, et même sec d'après les prévisionnistes. Finalement, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de nuages et de l'eau un peu partout dans tout le pays. "La météo se trompe régulièrement et donc, on espère" ; "On regarde le temps le matin et puis de toute façon, ça change toutes les heures", disent des touristes. Malgré tout, certains promeneurs préfèrent relativiser. "Là, on se dit qu'on n'a même pas besoin d'aller dans l'eau et on est arrosé. C'est génial" ; "Je n'aime pas trop quand il fait chaud, comme l'été dernier par exemple. Mais je ne dirai pas non à deux ou trois degrés de plus", confient certains d'entre eux. Pour Météo France, l'hypothèse d'un été chaud était bien la plus probable. Elle avait au moins une chance sur deux de se réaliser. La pièce est visiblement tombée du mauvais côté cette année.