Vacances pluvieuses, vacances heureuses !

"Vacances pluvieuses, vacances heureuses", c'est le nouveau credo de ces campeurs venus passer quelques jours en Normandie : "On n'aime pas trop la chaleur, donc un peu de pluie de temps en temps, ça ne nous fait pas de mal". Un ciré, mais des sandales aux pieds, pour certains, même pas besoin d'imperméable, les vacances, c'est les vacances. La piscine couverte est la bienvenue, surtout quand la météo cause quelques désagréments. Un camping-cariste n'a plus la télé. Ce couple de retraités est lui aussi un peu miné par le mauvais temps. Il est difficile de s'occuper. Ils restent enfermés : "On essaie de meubler le temps". À quelques mètres de là, pour aller à la plage, le parapluie est de rigueur pour cette famille venue du sud-ouest : "Les autres jours ça va, ça a été, c'était correct, petit soleil. Mais là, je pense qu'on va aller faire les musées cet après-midi". Heureusement pour les vacanciers de la côte normande, le soleil devrait réapparaître ce week-end. TF1 | Reportage A. Lebranchu, M. Lemesle