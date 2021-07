Vacances : Pornic attend les premiers touristes

Les grandes vacances commencent officiellement mardi prochain. Pour beaucoup, le top départ, c'est pour ce vendredi. Au bord de la mer, on attend les premières familles dès ce week-end. Les stations balnéaires sont prêtes. Les premiers vacanciers sont arrivés à Pornic (Loire-Atlantique). Martine et Jacques sont venus de Valence dès jeudi. Sur les ports, les commerçants ont le sourire. L'été commence et beaucoup retrouvent leurs clients. Au restaurant "L'Ana'Gram", Claude Commergnat tient à immortaliser le moment avec toute son équipe. "C'est le début, c'est parti", a-t-il lancé. Neuf saisonniers ont été recrutés pour l'été. Chez le glacier "La Fraiseraie", Marie Francheteau a attendu le mois de juillet avec impatience. Le cadre est idéal pour déguster les premières glaces à la fraise. Le soleil, lui, est timide, mais qu'importe, l'heure est à la légèreté retrouvée. D'ailleurs, certains ne se sont pas fait prier et sont déjà dans l'eau.