Vacances : premier week-end de départ pour les juilletistes

C'est enfin les vacances pour les premiers juilletistes. Comme tous les ans, certains ont préféré partir plus tôt afin d'éviter les bouchons. À Mâcon (Saône-et-Loire), les stations sont également prêtes à accueillir les clients pour ce premier week-end de départ. L'été promet d'être chargé au grand bonheur des vacanciers, mais également des commerçants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.