Vacances : prolongez Halloween au château de Vaux-le-Vicomte

Pour tous les enfants qui voudraient prolonger le plaisir de se déguiser, le château de Vaux-le-Vicomte propose en ce moment des visites en tenue d'époque. C'est une façon de se cultiver de manière ludique. Ils sont venus de l'Auzers pour visiter le plus grand château privé du pays, classé au titre des monuments historiques. Le château de Vaux-le-Vicomte a été construit au XVIIe siècle. À l'intérieur, une surprise attend les enfants. Ils peuvent se déguiser en princesse et en mousquetaire. C'est parti pour la visite. D'abord, un bureau, puis la chambre du roi. Il y a une barrière qui sépare le monarque de ses nombreux domestiques présents dès son réveil. Une idée qui ne séduit pas certains enfants. Enfin, direction la cuisine avec une affiche du menu de l'époque. Le domaine mesure 500 hectares. Les jardins s'étalent sur 33 hectares. Un espace de jeu dans lequel il est plus aisé de jouer aux mousquetaires.