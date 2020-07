Vacances : quelle ambiance à l'île de Ré en cette fin juillet ?

Sur l'île de Ré (Charente Maritime), la journée s'annonce ensoleillée ce vendredi. Tôt le matin, les vacanciers investissent les terrasses des cafés ou profitent du calme de la mer et de la plage. Ceux pour qui les vacances touchent déjà à leur fin savourent les derniers instants avant le départ. Paddle, pêche, balade en bateau... sur l'île, les activités sont nombreuses. Mais la promenade à vélo reste l'une des plus prisées par les touristes curieux de découvrir les différentes facettes de l'île. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.