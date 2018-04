Les vacances s'annoncent estivales

Deux-tiers des enfants ont commencé leurs vacances. Celles-ci s'annoncent belles en vue du beau temps qui se profile pour ces prochains jours. Les plus grands sont eux aussi servis. Des retraités mais également des vacanciers de passage ont fait de Grau-du-Roi, dans le Gard, leur petit coin de paradis. Il ne reste plus que le soleil pour compléter leur bonheur ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.