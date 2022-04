Vacances : soleil et détente en Normandie

À peine arrivés en vacances, Chantal et Philippe s'activent. Tous les deux sont impatients de profiter pleinement de la vue. "Quand vous ouvrez le matin, que vous tirez les rideaux, et que vous voyez directement la mer avec beaucoup de soleil sur Saint-Aubin comme aujourd'hui, c'est que du bonheur" ; "J'avais ce désir d'avoir cette vue-là depuis des années", se réjouissent-ils. Le soleil fait du bien aux vacanciers. Pour certains, l'essentiel sera surtout de bien manger. "Mon plaisir, c'est de manger tous ces crustacés", lance un vacancier. Une quinzaine de degrés est annoncée ce mardi avec un grand soleil. Il n'est pas question de rester à l'intérieur. Le programme s'annonce déjà chargé. La proximité de la mer offre de nombreuses activités. Clément, lui, est venu spécialement pour sortir en mer tous les jours. "Le soleil, le vent, c'est top pour nous. On profite des vacances", lance-t-il. Profitez encore un peu des vacances pour ceux qui le peuvent. Le soleil devrait être présent toute la semaine. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos