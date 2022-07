Vacances : toujours un souvenir dans la valise

Pour certains, l'heure du départ approche. Sonia n'a plus que quelques heures pour trouver un bol breton à sa petite-fille. Mais pour elle, la tâche ne va pas être facile. "C'est important de ramener quelque chose de là où on a été ", confie Sonia. A Vannes (Morbihan) ce vendredi matin, les juillettistes font le plein de souvenirs bretons, surtout gourmands. Si Michèle commence avec les biscuits, puis le torchon avec la bigoudène, elle termine sur un incontournable : le caramel au beurre salé. Pour les autres ou pour soi, certains préfèrent acheter des souvenirs qui restent. On se détend aussi en dégustant avant d'acheter. Dans une conserverie, les produits phares ce sont les tartines à deux poissons pour l'apéritif. "On ouvre la boîte. Ensuite, on garnit son petit toast de pain ou son blinis et voilà ! L'apéro est fait", explique Anita Poisson, conseillère de vente. Cela permet de garder des saveurs de vacances encore pour quelques semaines pour revenir en douceur à notre vie quotidienne. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel