Un air de printemps au Pouliguen

Les belles éclaircies, la mer et le sable sont le terrain de jeu de Tom au Pouliguen. Il n'est pas parti en vacances avec ses parents depuis sept mois, alors ce mercredi matin, c'est la fête. "On habite dans un appartement en région parisienne et on ne peut pas faire grand-chose, encore moins avec le couvre-feu", explique sa maman. Pour Ernest, ce n'est pas le sable, mais les vagues qui l'intriguent. Avec ses parents, ils vont à la plage tous les matins. Rose et Lilly, quant à elles, sont sur un petit nuage depuis leur arrivée au Pouliguen. "C'est le bonheur d'être ensemble et de respirer le bon air. On ne pense pas à grand-chose. On savoure juste le moment présent", dévoile leur père. Pour les parents, l'objectif est d'être dehors au maximum. "Ça change de Paris et ça fait du bien pour tout le monde", dit une mère de famille. Les vacanciers sont contents qu'il fasse 10°C de plus et qu'ils puissent profiter de la mer. Adultes et enfants profiteront encore de l'air iodé cet après-midi au Pouliguen. Le soleil et la douceur seront toujours au rendez-vous.