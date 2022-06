Vacances : un budget en baisse pour partir quand même

Ce mercredi matin, nous rencontrons d’abord Sonia et Nicolas. Ces deux Dunkerquois partent en vacances aujourd’hui dans le Var. Les valises sont prêtes. Ils partent en train pour trois semaines de repos dans la famille. Ils ont fait ce choix car l’hôtel ou le camping, c’est trop cher. En discutant avec les gens, on constate que les vacances de cet été vont ressembler à un système D, ou la débrouille pour dépenser le moins possible. C’est le cas de Ludivine et Stéphane. Et pour beaucoup, avant de partir, il faut faire le plein de la voiture. À plus de deux euros le litre, une partie du budget disparaît dans le réservoir. Du coup, certains n’ont même pas encore prévu. Paradoxalement, les hôteliers font le plein avec 100% de réservations cet été, comme ici, à Dunkerque. Néanmoins, le profil des touristes a changé. Beaucoup vont passer leurs séjours dans la région. L’été approche, tout comme les vacances, mais cette année, les touristes vont compter chaque euro. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Agili, T. Chartier