Vacances : un monde fou sur les plages d'Antibes

Plus que deux semaines avant la rentrée pour les enfants. La plage est l'endroit idéal pour profiter de ces derniers moments de vacances. A Antibes, petits et grands se délectent de la baignade d'autant plus que le mercure peut atteindre les 30° C. Avec un beau temps pareil, les plages sont bondées de monde et il est parfois difficile de trouver une place où s'installer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.