Vacances, un premier bilan prometteur

Les vacanciers se sont levés tôt ce vendredi matin à Wimereux. Aux premières heures de la journée, la plage n'est pas encore remplie de serviettes de bain. On profite avant que tous les touristes n'arrivent. "On aime bien le calme", confie l'un d'entre eux. Les touristes affluent petit à petit. Dans ce camping, on est complet tout l'été. En juillet, aucun emplacement ne s'est retrouvé sans occupant. Et août s'annonce tout aussi réjouissant selon le gérant. Plus 15 à 20% de réservation par rapport à l'année dernière. Cette famille belge vient ici pour la première fois. Une chose est sûre, elle reviendra. "Plus convivial, il y a plus d'espace et de liberté d'action. Nous, ce qu'on aime, c'est la nature et on la sent plus vraie ici en tout cas", lance la mère de famille. Et dans ce café-restaurant de bord de mer, on s'active avant le service. En période estivale, les clients ne viennent pas seulement pour manger, ils sont là toute la journée. L'été 2022 s'annonce record. Dans tout l'Hexagone, 130 millions de nuitées ont déjà été réservées. TF1 | Reportage T. Copleux, B. Agirbas