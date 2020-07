Vacances : un risque d'oublier le port du masque ?

À force de vouloir profiter des vacances, on oublie parfois les gestes barrières. À Antibes (Alpes-Maritimes), le temps du coronavirus paraît bien loin. Sous le soleil de la Côte d'Azur, personne ne porte de masque. Alors que la saison touristique commence doucement, la plage n'est pas encore prise d'assaut. Ce qui facilite le respect de la distanciation. Dans les ruelles de la ville, il est rare de trouver des visages masqués. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.